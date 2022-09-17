В субботу, 17 сентября, под вражеский обстрел попал частный сектор Краматорска. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

В комментарии "Стране" Гончаренко рассказал, что в результате сегодняшнего обстрела есть раненые.

"Четверо раненых. Среди них пятнадцатилетний ребёнок, женщина пожилого возраста - состояние не тяжелое. Остальные с легкими ранениями", - сообщил Гончаренко.

Сейчас на месте "прилетов" продолжаются спасательные работы.

Во вчерашней сводке Генштаба ВСУ также сообщалось о повреждении инфраструктурных объектов на территории города.

Как писала "Страна", 12 сентября мэр Краматорска рассказал о последствиях ракетного удара по перинатальному центру.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.