В среду, 7 сентября, мэр Краматорска Александр Гончаренко опубликовал фото и видео последствий ракетного удара по психиатрической больнице.

Обошлось без жертв, но здание серьезно повреждено, сообщил он у себя в Facebook.

По данным Генштаба ВСУ, в Краматорском направлении обстрелы зафиксированы возле Богородичного, Сидорового, Кривой Луки, Закотного, Платоновки, Северска, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Григорьевки.

Накануне российские войска также обстреляли Краматорск, повредив два здания и ранив жителей.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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