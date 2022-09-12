Мэр Краматорска Александр Гончаренко в комментарии "Стране" сообщил, что в результате сегодняшнего ракетного обстрела есть серьёзные повреждения перинатального центра.

"Также были по частному сектору, к счастью, без жертв, но работы по разбору завалов ещё идут", - сообщил Гончаренко.

Мэр города добавил, что "Краматорск обстреливают авиацией и ракетами", По его словам, только за вчера было больше шести ракетных ударов.

Он отметил, что сейчас желающих эвакуироваться из города больше.

"Люди понимают, насколько будет тяжёлой эта зима. Самой тяжёлой", - сказал Гончаренко.

Напомним, на днях сообщалось, что в Краматорске ракеты ударили по психиатрической больнице.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

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