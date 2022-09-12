Ночью в Краматорске Донецкой области был удар по перинатальному центру. К счастью, никто не пострадал.

Об этом 12 сентября сообщил мэр города Александр Гончаренко.

По его словам, удары также наносились по частному сектору.

Напомним, 7 сентября в Краматорске ракеты ударили по психиатрической больнице.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.