Последствия удара. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Ночью в Краматорске Донецкой области был удар по перинатальному центру. К счастью, никто не пострадал.

Об этом 12 сентября сообщил мэр города Александр Гончаренко.

По его словам, удары также наносились по частному сектору.

Россияне ударили по Краматорску

Россияне ударили по Краматорску

Россияне ударили по Краматорску

Напомним, 7 сентября в Краматорске ракеты ударили по психиатрической больнице.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.

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