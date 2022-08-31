Мэр Краматорска Александр Гончаренко в комментарии "Стране" сообщил, что в результате сегодняшнего обстрела была легко ранена женщина.

"Женщине не понадобилась госпитализация, ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Повреждено 12 многоэтажных домов в центре города, выбито приблизительно 650 окон. По предварительным данным, россияне использовали ракету С-300. Это ещё раз подтверждает, что нужно эвакуироваться, чтобы спасти жизнь. Если бы в этих домах было бы больше людей, представьте себе количество возможных раненых и погибших", - сообщил Гончаренко.

Напомним, помимо Краматорска сегодня под обстрел снова попал Киевский район Харькова и предприятие. Начался пожар.

Энергодар также подвергся очередным обстрелам в преддверии миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, стороны обвинили друг друга.

В Николаеве под обстрел попал объект инфраструктуры, один человек погиб, два пострадали.

Тем временем война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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