Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала пост в Facebook с несколькими интересными тезисами.

Главное из заявлений замминистра:

Маляр написала, что так называемых "хороших русских" (то есть, надо полагать, тех, кто выступает против вторжения России в Украину) российские власти использует в своих интересах дабы показать, что режим в Москве не такой уж и авторитарный. Также наличие "хороших русских", по мнению Маляр, используется как аргумент против ужесточения санкций против РФ - мол и там есть хорошие люди, давайте через них менять Россию. При этом она говорит, что "хорошие россияне" все-таки нужны Украине, но только когда они работают во внутрироссийском информполе. А в украинское информполе их, как считает Маляр, запускать не нужно.

Примечательно, что поделилась этими мыслями замминистра обороны сегодня, когда широкий резонанс, в том числе и в Украине, получило обращение певицы Аллы Пугачевой к российской власти по поводу иноагентов с антивоенными тезисами.

2. Анна Маляр пишет, что тему разногласий между политическим и военным руководством Украины вбрасывает Россия при помощи некоторых украинских политсил (надо полагать, речь идёт о партии Порошенко), а также ряда блогеров, экспертов и лидеров мнений. О ком речь, она не уточнила, но о том, что Банковая провоцирует разногласия в военном командовании Украины писал на днях, например, украинский журналист и главред "Цензора" Юрий Бутусов. Однако затем командование ВСУ наличие таких разногласий опровергло.

Ранее мы писали, что в Минобороны заявили, что из-за разглашения информации об отводе войск, сорвалась военная операция ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 207-й день. "Страна" следит за происходящим 18 сентября в обновляемом материале.

Что происходит на фронте в Харьковской области — в материале "Битва за левый берег Оскола".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Как и кого в Украине хотят сажать за получение гражданства РФ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".