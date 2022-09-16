Главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов обвинил президент Владимира Зеленского в провокации конфликта в военном руководстве Украины.

Об этом Бутусов написал в Facebook.

Он пишет, что на торжествах, посвященных освобождению Изюма, президент отметил заслуги командующего Сухопутных войск генерала Александра Сырского, "и демонстративно не пригласил и не заметил заслуги главкома ВСУ Валерия Залужного".

"Сырский действительно был официальным командующим наступательной операции, проявил себя достойно, но блестящая победа является результатом больших слаженных действий всей нашей военной машины в течение длительного времени", - пишет Бутусов.

По мнению журналиста, ОП демонстрирует таким образом Залужному, "что замена на его место подготовлена".

"Создание Офисом президента искусственного конфликта в военном руководстве значительно усложняет многие управленческие процессы в армии", - пишет Бутусов.

Ранее "Страна" разбиралась, что происходит вокруг командования украинской армии, а также между Сырским и Залужным.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

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