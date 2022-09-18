Алла Пугачева попросила зачислить ее в число иностранных агентов, после того как в этот список попал ее муж Максим Галкин.

Об этом стало известно из Инстаграм певицы.

Пугачева обнародовала свое обращение в Минюст РФ, где пишет: "Прошу зачислить меня в ряды иноагенотв моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".

Напомним, 17 сентября стало известно, что в России включили певца и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина в реестр физических лиц-иноагентов.

Позже российский юморист Максим Галкин отреагировал на объявление его "иностранным агентом" в России. По его словам, повод такого решения Министерства юстиции РФ был "надуманным".

Война в Украине продолжается уже 207-й день. "Страна" следит за происходящим 18 сентября в обновляемом материале.

Что происходит на фронте в Харьковской области — в материале "Битва за левый берег Оскола".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Как и кого в Украине хотят сажать за получение гражданства РФ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".