Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что "обратилась бы к правоохранителям, чтобы нашли тех, кто сливает гостайну". Так она отреагировала на то, что "пользователи соцсетей пишут о деталях планирования военных операций".

Об этом она сообщила в телеграм-канале.

"По должности только ограниченный круг лиц имеет доступ к государственной тайне наивысшей степени секретности. Конечно, я в пределах полномочий знаю, кто какую операцию на востоке или юге планировал, кто был против чего и кто за", - написала она.

По ее словам, в соцсетях она замечает много постов о деталях планирования военных операций и принятии решений, авторы которых пишут так, "будто имеют доступ и будто у них есть законное разрешение это распространять".

"Я бы, конечно, обратилась в правоохранительные органы, чтобы нашли того, кто "сливает" государственную тайну. Но пока только выдумки и сплетни пишут. Как было и есть на самом деле, "лидерам мнений" и телеграм-каналам пока никто не сообщил и это радует", - написала она.

Также она добавила, что если произойдет несанкционированная утечка информации, Минобороны будет реагировать в соответствии с законом.

О ком именно идет речь в посте Маляр - не сообщается.

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