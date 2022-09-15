Появился текст приказа Минобороны об отсрочке обязательной постановки женщин на воинский учёт до 1 октября 2023 года.

Приказом №259, который датирован 6 сентября, вносятся изменения в другой приказ Минобороны - №35.

В частности, меняются слова и цифры "с 01 октября 2022 года" на "с 01 октября 2023 года".

Напомним, ранее замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что Министерство обороны Украины своим приказом перенесло срок начала обязательной постановки женщин на воинский учёт с 1 октября 2022 года на 1 октября 2023 года. Соответственно, никаких запретов для выезда женщин за границу с 1 октября нет.

Также мы писали, что Верховная Рада может сделать воинский учет обязательным только для женщин-медиков. Сообщалось, что в ближайшие дни будут внесены изменения в последний приказ Министерства обороны Украины о воинском учете для женщин.

Кроме того, сообщалось, что в Минобороны пообещали, что скоро в Украине официально объявят о добровольном воинском учете женщин. Военные ранее говорили, что сейчас в Украине нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете.