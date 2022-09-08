Верховная Рада может сделать воинский учет обязательным только для женщин-медиков. Об этом сообщил на брифинге член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, в ближайшие дни будут внесены изменения в последний приказ Министерства обороны Украины о воинском учете для женщин.

"Верховная Рада рассмотрит проект закона, который предложил и поддержал профильный Комитет, о постановке на воинский учет. Предлагается вариант обязательного учета для женщин-медиков. Что касается других военно-учетных специальностей, то они будут носить исключительно добровольный характер", - заявил Вениславский.

Как писала "Страна", вчера Минобороны отложило на год срок начала обязательной постановки женщин на воинский учет.

Тем временем война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте

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