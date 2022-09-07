Министерство обороны Украины своим приказом перенесло срок начала обязательной постановки женщин на воинский учёт с 1 октября 2022 года на 1 октября 2023 года. Соответственно, никаких запретов для выезда женщин за границу с 1 октября нет.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Маляр надеется, что за год парламент примет закон, по которому постановка женщин на воинский учёт будет не обязательной, а добровольной. Тем более, что в парламенте на уровне профильного комитета Верховной Рады дорабатывается проект Закона "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Министерство обороны Украины также направило в Комитет свои предложения.

При этом норма об обязательной постановке женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет регулируется именно законом.

Как заявил Генштаб, опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой необходимости увеличивать количество женщин на военном учете.

Ранее мы писали, что, по словам замминистра обороны Анны Маляр, Украина имеет один из самых больших показателей количества женщин в Вооруженных Силах среди стран-членов НАТО.

"Страна" разбиралась, будут ли украинок выпускать за границу, если они встанут на учет.

Напомним, журналистки "Страны" пытались стать на воинский учет еще в январе 2022 года, однако в киевских военкоматах не встретили ни одной другой женщины, которая пришла бы по этому вопросу.

Впрочем, к 18 января на учет стали 435 женщин. Им предложили пройти сборы или поучаствовать в тренировках.