Скоро в Украине официально объявят о добровольном воинском учете и отсутствии ограничений для женщин по пересечению границы с 1 октября.

Такое заявление сделала заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Телеграм-канале.

"Вскоре уже официально:

1) никаких ограничений для женщин по пересечению границы с 1 октября не будет, о чем я говорила неоднократно

2) становиться или не становиться женщинам на военный учет – дело добровольное", - гласит запись

Решение о добровольности воинского учёта для женщин должна принимать Верховная Рада, внося изменения в закон. Но этого пока не сделано, хоть соответствующий законопроект уже прошёл комитет парламента.

Вчера Минобороны Украины "под протокол" пообещало депутатам Рады, что дату, когда женщины должны будут становится на воинский учёт, в любом случае с 1 октября перенесут.

А еще в июле в Генштабе заверили, что ставить женщин на воинский учет будут только добровольно. Военные говорят, что сейчас в Украине нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете.