Замминистра обороны Анна Маляр озвучила, сколько женщин сейчас воюют в рядах ВСУ.

Об этом она сказала в интервью Маше Ефросининой.

"Ни одной женщины на фронте принудительно нет сегодня. На переднем крае у нас около 5 тысяч женщин сейчас, а в целом в ВСУ больше 30 (тысяч)", - заявила Маляр.

По ее словам, все эти женщины воюют в украинской армии добровольно.

"Чтобы было понятно, много это или мало, это около 15% из того количества военных, которые у нас есть по закону, мы мобилизованных не учитываем сейчас. Потому что по закону это 215 тысяч, а мобилизованных уже сотни тысяч. Так вот, по отношению к тому количеству у нас где-то 15% женщин. На фоне государств, которые являются членами НАТО на сегодня, это очень высокий показатель, один из самых высоких", - сказала Анна Маляр.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

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