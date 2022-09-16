В Генштабе ВСУ резко осудили политические спекуляции вокруг военных действий и "откровенно провокативные попытки втянуть в это высшее военно-политическое руководство".

Об этом говорится в официальном заявлении Генштаба ВСУ.

"И понятно, что некоторым блогерам абсолютно точно не стоит сегодня рассказывать о несуществующих конфликтах, что сказывается на наших возможностях и консолидации", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов обвинил Зеленского в провокации конфликта в военном руководстве Украины. Он обратил внимание, что в освобожденном Изюме президент отметил заслуги командующего Сухопутных войск генерала Сырского, "и демонстративно не пригласил и не заметил заслуги главкома ВСУ Залужного".

"Вероятно, этим и вызвано заявление Генштаба о недопустимости "политических спекуляций", — анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Страна" разбиралась, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.