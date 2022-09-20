Военная операция Украины в Харьковской области, которую ВСУ почти полностью освободили, вызвала моральный подъем, но вряд ли на повторение такого успеха стоит рассчитывать дважды.

Об этом заявил высокопоставленный представитель НАТО, пишет СNN в аналитической статье.

"Очевидно, Украина тоже потеряла тысячи солдат, в том числе многих из своих лучших частей на Донбассе", - пишет агентство.

Также оно упоминает, что российские артиллерийские и ракетные войска по-прежнему значительно превосходят украинские.

Для заявленных в Киеве целей - освобождения Крыма и всего Донбасса - линии снабжения ВСУ слишком растянуты, а лучшие части рассредоточены, пишет издание.

"Украинские силы будут уязвимы для контратак", - заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Поэтому данный вопрос будет зависеть от поставок военной помощи Запада, сообщает СNN.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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