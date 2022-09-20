Усиление противовоздушной обороны Харькова – вопрос не денег, а времени. Для того, чтобы произвести новые комплексы ПВО, компаниям нужно время.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в комментарии "Украинской правде".

"Усилить ПВО можно, только приобретя новые комплексы. И это вопрос не денег, хотя это большие деньги: от полумиллиарда долларов до двух миллиардов. Но деньги найти мы можем найти. Здесь вопрос стран-производителей. Есть США, Израиль, есть совместная компания немецко-французско-итальянская, они выпускают комплексы средней дальности очень неплохие. Но вы знаете как это: партнеры хотят нам помочь, но свои готовые комплексы отдать не могут, а только произвести новые. Поэтому ждем. Израильтяне могли бы помочь нам. Но с ними сложнее", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что Украина ждет комплексы малого радиуса действия NASAMS от США и IRIS от Германии.

"Они бы нам сейчас очень помогли, мы их ждем", - заявил президент.

Напомним, что недавно во время пресс-конференции с представителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский призвал США, Германию, Италию, Францию и Израиль предоставить системы ПВО для отражения российских ударов по гражданской инфраструктуре.

Посол Германии рассказала, что Германия планирует поставить Украине две немецкие системы ПВО IRIS-Т до конца текущего года и еще две - в начале 2023-го.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

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