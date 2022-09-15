Президент Украины Владимир Зеленский призвал США, Германию, Италию, Францию и Израиль предоставить системы ПВО для отражения российских ударов по гражданской инфраструктуре.

О своей просьбе Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с представителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы разговариваем (помимо США) с Францией, Италией, Германией и Израилем, хотя положительной реакции от последнего мы не получили... Этот вопрос должен решаться вокруг этих пяти стран", – сказал он.

Во время пресс-конференции Зеленский также попросил у союзников больше оружия, чтобы попытаться закрепить свои достижения и как можно быстрее завершить эту войну.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к участникам состоявшегося в Нью-Йорке глобального форума SALT с призывом инвестировать в украинские проекты. "Это выбор в пользу победителя", - сказал он в своем обращении.

Война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.