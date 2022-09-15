Владимир Зеленский обратился к участникам состоявшегося в Нью-Йорке глобального форума SALT.

Видео размещено в его Телеграм-канале.

"Я призываю тех из вас, кто еще не выбрал для себя Украину, сделать этот выбор. Это выбор в пользу свободы. Это выбор в пользу победителя. Это выбор в пользу возможностей для развития ваших компаний и фондов", – сказал он, призвав инвестировать в украинские компании и стартапы и создавать совместные проекты с украинцами.

Форум SALT является одним из ведущих в области идейного лидерства и сетевого взаимодействия и охватывает сферы финансов, технологий и геополитики.

Напомним, ранее мы писали о том, что ожидается, что 21 сентября на Генассамблее ООН выступит президент Украины Владимир Зеленский. При этом Россия выступает против предложения дать Владимиру Зеленскому прислать записанное обращение на Генассамблею ООН. Постпред РФ в ООН Небезня утверждает, что виртуальное выступление – это нарушение правил ООН.

Война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.