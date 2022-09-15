Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием кортежа Владимира Зеленского.

Подоляк заявил, что водитель авто, столкнувшегося с президентским, был на "стимуляторах".

"У человека, который был за рулем, имелись определенные "проблемы со здоровьем". Ну вы понимаете, там определенные стимуляторы были", – сказал советник Андрея Ермака.

Напомним, в ночь на 15 сентября президент Владимир Зеленский попал в ДТП в Киеве. Легковушка столкнулась с автомобилем, в котором ехал президент, и машинами сопровождения.

Зеленского осмотрел врач и не обнаружил серьезных повреждений.

В то же время водителю легковушки медики, сопровождающие президента Украины, предоставили неотложную помощь и передали карете скорой.

Ранее "Страна" публиковала подробности ДТП с участием авто Владимира Зеленского.

Также мы писали, что ГБР начало расследование по факту ДТП с автомобилем президента Владимира Зеленского в центре Киева. В ведомстве рассказали, что проводится весь комплекс необходимых следственных действий, а результаты расследования обнародуют позже.