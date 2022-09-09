Дорожный конфликт под Одессой закончился стрельбой из автомата. В области ввели план "Сирена"
На трассе Одесса - Киев возле села Алтестово неизвестные в форме, похожей на военную, устроили стрельбу из автомата.
Об этом сообщают одесские Telegram-каналы.
По данным пабликов, на дороге произошел конфликт, который закончился применением автоматического оружия. В северных районах области введен план "Сирена".
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