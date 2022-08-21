В Албании со стрельбой задержали двух россиян и украинца при попытке проникнуть на военный завод
Минобороны Албании сообщило о перестрелке с двумя россиянами и одним украинцем, которые пытались проникнуть на военный завод в центре страны.
Об этом пишет Reuters.
"Три гражданина с российским и украинским паспортами пытались проникнуть на территорию завода", — говорится в сообщении. Все они задержаны.
"Офицеры, охранявшие завод, среагировали незамедлительно, но при их попытках остановить трех иностранных граждан двое наших военнослужащих получили ранения", - сообщили в министерстве, добавив, что состояние солдат стабильное.
Один из задержанных, 24-летний гражданин РФ проник на территорию военной базы Грамш и пытался сделать фотографии. Против охраны он использовал некий спрей. Двое других, россиянка 33 лет и украинец 25 лет, также были задержаны поблизости.
Завод Грамш расположен в 70 километрах от пляжей, где обычно отдыхают россияне и украинцы. Ранее на предприятии производили советские автоматы АК-49. Сейчас завод оказывает производственные услуги для оборонно-промышленного комплекса страны.
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