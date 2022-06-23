Премьер-министр Албании Эди Рама, ранее посоветовавший Украине не питать иллюзий в связи с предоставлением статуса кандидата в ЕС, рассчитывает, что его собственная страна станет членом Евросоюза в XXII веке.

Таким образом он прокомментировал итоги саммита ЕС – Западные Балканы.

"Мы, конечно, продолжим наш европейский путь, надеясь, что в следующем веке станем членами ЕС", - сказал политик.

Он добавил, что пытался сказать некоторые вещи на встрече, но глава Европейского совета Шарль Мишель отвел ему на выступление всего три минуты.

"А я ответил, что это может быть и 30 секунд, если они позволят. Но они не дали", - посетовал Рама.

По его словам, одной из тем диалога была Северная Македония, которая находится в статусе кандидата в ЕС уже 17 лет.

"Просто напомню, ранее она называлась Македония... Даже изменили название - и это ничего не дало. Представьте, что Франция или Италия изменили бы название, чтобы стать частью ЕС", - сказал албанский премьер.

Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году.

Как писала "Страна", Украина и Молдова официально получили статус кандидатов на вступление в Евросоюз.

Мы приводили комментарий по этому поводу Владимира Зеленского.