Совет ЕС объявил о начале переговоров по поводу вступления Албании и Северной Македонии в Европейский союз.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала в своем Twitter-аккаунте.

"Совет Евросоюза, который возглавляет Чехия, только что согласился открыть переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией", - заявил Фиала.

Последнее расширение Европейского Союза состоялось в июле 2013 года, тогда к ЕС присоединилась Хорватия (кандидат с 2003 года). Албания и Македония, как и Украина, имеют статус кандидатов на вступление в ЕС.

Албания является кандидатом на вступление с 2014 года, Северная Македония - с 2005 года.

Только в марте 2020 года Совет Европейского Союза одобрил начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии.

Ранее сообщалось, что премьер Албании надеется, что его страна станет членом Евросоюза в XXII веке.

Вместе с тем, он назвал расширение ЕС "жульническим процессом, где решения откладываются до бесконечности".

Также сообщалось, что глава МИД Австрии намекнул, что Украина не вступит в ЕС раньше Албании и Северной Македонии.