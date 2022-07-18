Турция может заморозить заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО - Эрдоган
Турция заморозит заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, если страны Северной Европы не выполнят обещания по "борьбе с терроризмом" (то есть по выдаче Эрдогану турецких оппозиционеров и курдов), данные в прошлом месяце.
Об этом заявил в понедельник, 18 июля, президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Reuters.
По его мнению, Швеция пока не демонстрирует желание идти навстречу условиям Анкары.
Финляндия и Швеция подписали с Турцией на саммите НАТО соглашение об отмене вето Анкары на вступления их в Альянс в обмен на обязательства по борьбе с терроризмом и экспорту оружия.
Турция заявила, что будет внимательно следить за выполнением соглашения, прежде чем ратифицировать их заявку на членство в НАТО.
Напомним, Турция согласилась на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Было опубликовано видео исторического рукопожатия.
Ранее мы писали, что власти Турции заявили, что пока не видят конкретных шагов со стороны Швеции и Финляндии, которые побудили бы Анкару пересмотреть позицию о вступлении в НАТО этих двух скандинавских стран.