Появились новые видео с места ДТП, в которое попал кортеж Владимира Зеленского и сам президент этой ночью после возвращения из Харьковской области.

Авария произошла в районе цирка на площади Победы около полуночи.

На опубликованных в сети кадрах пострадавшему водителю автомобиля, который столкнулся с кортежем, оказывают первую помощь.

С перебинтованной головой и в окровавленной одежде его кладут на носилки. Тяжесть полученных им травм пока неизвестна.

Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщал, что водителю легковушки медики, сопровождающие Зеленского, предоставили неотложную помощь и передали карете скорой.

Самого Зеленского также осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено.

В Киев Зеленский вернулся после поездки в освобожденный Изюм. В среду, 14 сентября, в городе официально подняли украинский флаг. В торжествах приняли участие также заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений.

После этого Зеленский побывал в Харькове. Там он посетил район с разрушенным из-за обстрелов домом и ознакомился с ходом восстановительных работ.