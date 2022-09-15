В сети появились кадры, как сообщается, с места ДТП, в которое попал кортеж президента Украины Владимира Зеленского и сам президент этой ночью.

Видео распространяют телеграм-каналы.

Сообщается, что авария произошла в районе цирка около полуночи.

Отметим, что паблики, которые пишут о дорожно-транспортных происшествиях, об инциденте не сообщали.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщал о ДТП. По его словам, Зеленского осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено.

А вот водителю легковушки медики, сопровождающие Зеленского, предоставили неотложную помощь и передали карете скорой. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Также мы писали, что вчера Зеленский приехал в освобожденный Изюм. В среду, 14 сентября, в городе официально подняли украинский флаг. В торжествах приняли участие также заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений.

После этого Зеленский побывал в Харькове. Там он посетил район с разрушенным из-за обстрелов домом и ознакомился с ходом восстановительных работ.