Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Стране" рассказал о самочувствии Владимира Зеленского после вчерашнего ДТП.

"Авария никак не отразилась на состоянии здоровья и работоспособности президента. С ним все хорошо, он с самого утра работает. Все запланированные на сегодня мероприятия происходят по графику", - сказал Никифоров, уточнив, что президент в результате аварии получил лишь легкие ссадины.

Также пресс-секретарь Зеленского сообщил новые подробности о вчерашнем ДТП.

"ДТП произошло в Киеве буквально за несколько минут до начала комендантского часа, около 11 вечера. Президент возвращался из поездки по освобожденным районам Харьковской области, двигался в направлении Офиса президента. Другой автомобиль двигался в перекрестном направлении - и произошло столкновение. Президент в соответствии с протоколами безопасности пересел в автомобиль сопровождения и продолжил движение. Водитель президентского авто остался на месте ДТП, дождался полиции. Также на месте ДТП осталась "скорая", которая сопровождает кортеж президента. Медики предоставили помощь пострадавшему - водителю легкового авто, и передали его в руки городской "скорой"", - сообщил Сергей Никифоров.

На вопрос "Страны", была ли авария случайной или умышленной, Никифоров ответил: "Версии и другие подробности происшествия сообщит полиция".

Напомним, ранее Никифоров сообщал, что президент Владимир Зеленский 14 сентября попал в ДТП в Киеве. Легковушка столкнулась с автомобилем, в котором ехал президент, и машинами сопровождения.

Кроме того, позже появилась информация, что авария произошла в районе цирка на площади Победы. Пострадавшему водителю автомобиля, который столкнулся с кортежем, оказали первую помощь еще до приезда скорой, а потом передали медикам.

Также мы писали о том, что в сети появилось предполагаемое видео ДТП с участием Зеленского.