ГБР начало расследование по факту ДТП с автомобилем президента Владимира Зеленского в центре Киева.

"Работники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в центре Киева 14 сентября. Легковушка столкнулась с машиной президента Украины и машинами сопровождения", - сообщает пресс-служба ГБР.

Подробностей инцидента не приводится.

ГБР сообщает, что проводится весь комплекс необходимых следственных действий, а результаты расследования обнародуют позже.

Как писала "Страна", 14 сентября в Киев Зеленский вернулся после поездки в освобожденный Изюм, где в среду в городе официально подняли украинский флаг. В торжествах приняли участие также заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений.

По дороге из Харьковской области в Киев кортеж Владимира Зеленского и сам президент попал в аварию в районе цирка на площади Победы. Это произошло поздно вечером.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщал, что водителю легковушки медики, сопровождающие Зеленского, предоставили неотложную помощь и передали карете скорой. Самого Зеленского также осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено.

Также мы писали о том, как себя чувствует президент после ДТП и приводили новые подробности аварии.