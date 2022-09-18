Чтобы защитить Николаев и Харьков от российских обстрелов, линию фронта нужно отодвинуть от них минимум на 200 км.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии УНИАН.

"Ракеты комплекса "С-300", которые переделаны в класс "земля-земля", достают до 200 километров по дальности. А если брать "Искандер", то отодвигать от Николаева российские войска нужно на 500 километров", – сказал он.

"Впрочем, такой ответ выглядит условным, поскольку 500 км – это расстояние от Николаева практически до северной границы Украины", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Эксперт выразил надежду, что резко снизить количество обстрелов украинских прифронтовых городов должны системы ПВО от западных партнеров.

"Если дадут системы ПВО (такие как NASAMS и IRIS-T), то будет возможность частично защитить Николаев, и количество ракетных ударов должно резко сократиться", – сказал Жданов.

Ранее мы писали, что в субботу, 17 сентября, россияне нанесли ракетные удары по Чугуеву под Харьковом. Ранена 11-летняя девочка, повреждена критическая инфраструктура.

Также "Страна" сообщала, что ночью россияне ударили по Николаевской области. Из-за обстрела в регионе начались перебои со светом и водой.