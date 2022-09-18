Появились фото последствий ночных обстрелов Николаева и Очакова. Фото: полиция Николаевской области

Появились фото с последствиями ночных обстрелов Николаева и Очакова.

Их опубликовала полиция Николаевской области. 

Отмечается, что сегодня ночью российские войска еще раз нанесли удары по Николаеву. Известно о повреждениях городской больницы, автогаражного кооператива и транспортного средства.

Также около 00:30 под вражеским огнем находился Очаков. Полицейские задокументировали повреждения трех жилых домов и двух пострадавших гражданских - 73-летнего мужчины и 59-летней женщины.

Полиция Николаевской области опубликовала фото с последствиями ночных обстрелов Николаева и Очакова и уведомила о разрушениях и пострадавших

Полиция Николаевской области опубликовала фото с последствиями ночных обстрелов Николаева и Очакова и уведомила о разрушениях и пострадавших

Полиция Николаевской области опубликовала фото с последствиями ночных обстрелов Николаева и Очакова и уведомила о разрушениях и пострадавших

Полиция Николаевской области опубликовала фото с последствиями ночных обстрелов Николаева и Очакова и уведомила о разрушениях и пострадавших

Полиция Николаевской области опубликовала фото с последствиями ночных обстрелов Николаева и Очакова и уведомила о разрушениях и пострадавших

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