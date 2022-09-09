В Украине создали единственную в своём роде систему противовоздушной обороны (ПВО). Такой в мире больше нет.

Об этом рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "РБК-Украина".

"Мы фактически создали уникальную систему противовоздушной обороны, которой нет нигде в мире. Мы сражаемся старыми советскими средствами, используя разнообразные тактические приемы. Разработали систему оповещений. Противодействуем ракетам благодаря ЗРК, истребителям и ПЗРК - по всей стране расставлены люди с переносными зенитно-ракетными комплексами, которые тоже должны реагировать и перехватывать ракеты. Есть визуальные посты наблюдения", - сказал он.

Ранее мы рассказывали, что на днях украинская ПВО сбила четыре российские крылатые ракеты в небе над Николаевской областью.

Также украинская ПВО сбила вчера ракету над Кривым Рогом.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

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