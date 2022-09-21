В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 21 сентября. Сообщается, что украинские войска отбили атаки в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

В Харьковской и Донецкой областях ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Купянск, Веселое, Зайцево, Курдюмовка и Бахмутское. За сутки россияне нанесли 5 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили 17 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам. Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Славянск, Печенеги, Покровск, Полтавка, Белогоровка, Невельское, Марьинка, Миролюбовка и Высокополье. Авиация ВСУ нанесла 32 удара по позициям россиян. Кроме того, ПВО украинской армии уничтожили одну крылатую ракету и 3 БПЛА. Ракетные войска и артиллерия ВСУ нанесли удары по 22 объектам армии РФ, включая склады боеприпасов, объекты ПВО и понтонные переправы.

Ранее мы писали, что сегодня, 21 сентября, россияне нанесли удары по Днепропетровской области. Разрушен объект инфраструктуры, есть погибший.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".