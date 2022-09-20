Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 20 сентября. По его данным, противник продолжает нести тяжелые потери на территории Украины.

Сводка опубликована в Фейсбуке.

За текущие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 20 авиационных ударов, совершили более 15 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины. В результате пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов, включая Славянск, Северск, Соледар, Бахмут, Угледар, Степное, Никополь и Очаков. В Печенегах оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, успеха не имели.

На разных направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и разнокалиберной артиллерии:

на Северском направлении – в районах Михайлово и Гуты Студенецкой Черниговской области и Нововасиловки и Рясного Сумской области;

– в районах Михайлово и Гуты Студенецкой Черниговской области и Нововасиловки и Рясного Сумской области; на Слобожанском направлении – в Казачьей Лопани, Стрелече, Глубоком, Дергачах, Фиголовке, Двуречной, Шевченково, Купянске и Каменке;

– в Казачьей Лопани, Стрелече, Глубоком, Дергачах, Фиголовке, Двуречной, Шевченково, Купянске и Каменке; на Краматорском направлении – в Яровой, Пришибе, Донецком, Серебрянке, Щурово, Райгородке, Озерном, Кривой Луке, Николаевке, Северске, Ивано-Дарьевке, Раздолевке, Александровке и Григорьевке;

– в Яровой, Пришибе, Донецком, Серебрянке, Щурово, Райгородке, Озерном, Кривой Луке, Николаевке, Северске, Ивано-Дарьевке, Раздолевке, Александровке и Григорьевке; на Бахмутском направлении – в Верхнекаменном, Выемке, Спорном, Веселом, Белогоровке, Яковлевке, Соледаре, Бахмутском, Бахмуте, Веселой Долине, Отрадовке, Николаевке Второй, Зайцево, Майорске и Нью-Йорке;

– в Верхнекаменном, Выемке, Спорном, Веселом, Белогоровке, Яковлевке, Соледаре, Бахмутском, Бахмуте, Веселой Долине, Отрадовке, Николаевке Второй, Зайцево, Майорске и Нью-Йорке; на Авдеевском направлении – в Красногоровке, Марьинке, Новомихайловке, Первомайском;

– в Красногоровке, Марьинке, Новомихайловке, Первомайском; на Запорожском направлении – в Новоселке, Новополье, Времовке, Большой Новоселке, Угледаре, Новомайорском, Железнодорожном, Гуляйполе, Малиновке, Красном, Дорожнянке, Малых Щербаках, Малой Токмачке и Каменском.

На Южнобугском направлении обстрелам со стороны противника подверглись более 25 населенных пунктов, включая Высокополье, Миролюбовку, Новогригоровку и Белогорку.

В результате успешных действий ВСУ на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает нести значительные потери. Лечебные заведения Горловки переполнены тяжелоранеными военнослужащими оккупационных войск. Кроме того, с территории Херсонской области на временно оккупированную территорию Донецкой области перемещены два крупногабаритных грузовых автомобиля с телами погибших из 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ.

Из-за неудачного проведения скрытой мобилизации руководство РФ приняло решение о выводе подразделений 217-го парашютно-десантного полка с территории Сирийской Арабской Республики и их подготовке к переброске на территорию Украины.

Подразделения ВСУ отразили атаки противника у Веселого, Курдюмовки, Николаевки Второй, Зайцево, Майорска, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки.

В течение текущих суток авиация Сил обороны поразила 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и одну позицию зенитного ракетного комплекса. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА врага. Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки ударили по 30 объектам противника. В частности, по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 районам сосредоточения артиллерии, а также по 3 складам боеприпасов. Общие потери врага уточняются.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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