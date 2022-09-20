Утром во вторник, 20 сентября, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что украинские силы отбили атаки противника в Донецкой области - в Курдюмовке к югу от Бахмута, в Майорске под Горловкой, в районах Новомихайловки под Угледаром и Веселого под Авдеевкой.

Сводка опубликована в Facebook.

Также ВСУ заявили о своем ударе по неподконтрольному Сватово, где, как пишет Генштаб, было сосредоточение сил противника.

В сводке сообщается, что в "ДНР" усиливается мобилизация, там с работников предприятий начинают снимать "бронь" от призыва (Генштаб пишет, что это произошло на Енакиевском металлургическом заводе).

Также заявляется, что мужчинам запрещен выезд из Крыма без позволения военкомата. Пока на полуострове этой информации не подтверждали.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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