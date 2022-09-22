Если Россия совершит ядерный удар по территории Украины, это спровоцирует ответ стран Запада, в частности, США могут полноценно вступить в войну.

Об этом завил советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Юлии Латыниной.

По мнению Арестовича, вероятность применения Россией ядерного оружия возросла, но это вряд ли перерастет в тотальную ядерную войну.

"После того, как он объявил эту мобилизацию, вероятность применения ядерного оружия возросла, прямо скажем. Так считают и в НАТО, так говорят и американцы, они относятся всерьез. Но это последнее, что у него будет. Я не верю в тотальную ядерную войну, я верю в разовое применение ядерного оружия на устрашение, например", - сказал он.

По словам Арестовича, применение Россией тактического ядерного оружия не остановит и не напугает украинских военных, а сделает их еще более мотивированными.

"Что будет, если мы не устрашимся? Вот представим себе, мы наступаем, они шарахают ядерным оружием по какой-то украинской бригаде. Конечно, у нас будут большущие потери. А остальные взяли, и продолжили наступать. Что дальше? Мы продолжаем воевать, но воюем еще злее, намного злее", - считает Арестович и добавляет, что применение нескольких ядерных боезарядов уже будет означать полноценную ядерную войну.

Советник ОПУ также считает, что в случае такого развития событий США полноценно вмешаются в войну.

"Они это знают, все предупреждения в Кремль отправлены. Боле того, мне кажется, что и по поводу референдума все предупреждения направлены. Безусловно референдум и мобилизация - это эскалация. Но тут вопрос. Вот ты начал эскалировать, но у тебя кишка не слишком тонка для поднятия ставок? За пол года даже идиот мог бы убедиться, что у Запада нервы крепкие", - добавил Арестович.

Он допускает, что Кремль все таки пойдет на применение ядерного оружия как последнего средства, но считает, что от этого испугается в первую очередь сама Россия.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит, что РФ применит ядерное оружие в войне в Украине.

При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает применить ядерное оружие для "защиты" захваченных в Украине территорий после того как их "присоединят" к России по итогам "референдумов".