Попытка ослабить или победить Россию может спровоцировать ядерный катаклизм. Такой мессидж посылает президент РФ Владимир Путин Западу.

Об этом говорится в аналитической статье The New York Times "Загнанный в угол Владимир Путин опаснее, чем когда-либо".

По мнению авторов, российский президент "переосмыслил войну в Украине и ясно дал понять, что она может распространиться".

Проводя мобилизацию, Путин переводит войну в стадию оборонительной.

"Россия выиграла свои оборонительные войны против Наполеона и Гитлера, и самое важное, что Путин сделал здесь с психологической точки зрения, - это заявить, что это тоже оборонительная война", - приводит издание слова экспертов.

Речь российского президента о применении ядерного оружия обострила перед Западом дилемму, которая существует с начала войны: насколько далеко может зайти интенсивная военная поддержка Украины (фактически все, кроме наземных войск НАТО).

"Началась игра балансирования на грани войны, когда американские и российские лидеры стремятся перехитрить друг друга по мере того, как война разгорается", - пишет издание.

По мнению журналистов, преимущество Украины и ее западных союзников на фронте сейчас "ни в коем случае не надежно". И развязка войны "кажется еще более отдаленной, чем когда-либо, а ее отголоски еще более опасными".

Напомним, накануне Путин в своем обращении заявил о возможности применения ядерного оружия, говоря о реакции на "угрозы территориальной целостности РФ".

Его слова прозвучали в контексте проведения "референдумов" на захваченных землях Украины, которые Москва намерена включить в свой состав.

Таким образом, в теории РФ может применить ядерное оружие в случае украинских попыток вернуть эти территории военным путем.

Также сообщалось, что в Белом доме заявили о серьезном отношении к словам Путина о ядерном оружии.