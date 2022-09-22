Президент Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в четверг, 22 сентября.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о новом заседании Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждали, как реагировать на объявление мобилизации в России. Заявил, что решение о проведении "референдумов" закрывает возможность закончить войну за столом переговоров. Сказал, что мобилизация в РФ - это доказательство того, что кадровая армия России рассыпалась. Перешел на русский, рассказывая о протестах в России против мобилизации. Признал, что они не были массовыми. Назвал россиян соучастниками преступлений власти в Украине, потому что они молчали. Призвал россиян протестовать, бороться, убегать или сдаваться в украинский плен.

Напомним, сегодня, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание ставки после обмена пленными. На нем рассмотрели ситуацию на фронтах.

Также "Страна" сообщала, что с 23 по 27 сентября "референдумы" пройдут не только на захваченных территориях, но и в России. "Избирательные участки" откроют во всех регионах РФ, а в крупных городах несколько. Например, в Москве в каждом округе. Также они будут работать в каждом крупном округе Московской области. Это же касается аннексированного Крыма. Много точек для "голосования" в Ростовской области.