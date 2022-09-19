Владимир Зеленский записал очередное вечернее видеообращение.

Основные тезисы речи президента:

1. Сообщил о проведении нового заседания ставки верховного главнокомандующего. По его словам, на этот раз оно связано с серьезными новостями с фронта. Рассматривали вопросы о защите госграницы и зимнем обеспечении армии.

2. Рассказал "без раскрытия деталей" информацию о том, что благодаря СБУ у россиян теперь не будет "никакой опоры на украинской земле".

3. Сообщил о разговоре с президентом УЕФА Александером Чеферином. Стороны обсудили вопрос о поддержке УЕФА освобождения пленных украинских спортсменов.

4. Рассказал, что на церемонии прощания с Елизаветой II были украинский премьер-министр Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская.

5. Сообщил о подготовке своего онлайн-выступления на Генассамблее ООН.

Между тем война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.