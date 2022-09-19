Владимир Зеленский опубликовал серию фото из Купянска Харьковской области, освобождённого украинскими войсками.

Снимки появились в телеграм-канале президента.

"Наш Купянск. Трудно смотреть на то, что натворили здесь оккупанты. Разруха, упадок, боль во всем. Но вместе с украинским флагом сюда вернулась и уверенность, что разрушенное будет отстроено, нормальная жизнь снова будет. Ибо это то, что отличает нас от оккупантов. Из Украины возвращается порядок и цивилизация", - сказано в подписи к фотографиям.

Ранее в освобожденном Изюме Харьковской области, где до сих пор разбирают завалы домов, уничтоженных в марте, местные паблики опубликовали видео разрушенного района у железнодорожного вокзала.

Тем временем война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.