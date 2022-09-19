Президент Украины Владимир Зеленский, в понедельник, 19 сентября, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во встрече приняли участие секретарь СНБО Алексей Данилов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардии Юрий Лебедь, глава МВД Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, начальник ГУР Кирилл Буданов, командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, и. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, глава Офиса президента Андрей Ермака, а также замруководителя ОП Роман Машовец.

В формате видеосвязи к заседанию Ставки присоединились также командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками ОК "Запад" Сергей Литвинов, командующий войсками ОК "Юг" Андрей Ковальчук.

На заседании обсудили:

вопросы, которые связаны с обеспечением безопасности на границе Украины;

вопрос материально-технического обеспечения украинской армии, в частности, поставки необходимого вооружения и боеприпасов, который находится под особым контролем Ставки Верховного Главнокомандующего;

вопрос подготовки сил обороны к зимнему периоду. Рассматривали вопросы обеспечения военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева.

Напомним, минувшее заседание Ставки прошло 16 сентября.

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