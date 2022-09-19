Кулеба отправится в США на Генассамблею ООН. Зеленский назвал три приоритета работы украинской делегации
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отправится в США для участия в дебатах на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 19-23 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
"Президент Украины определил три основных приоритета работы украинской делегации на Генассамблее ООН: укрепление международной коалиции в поддержку Украины, в частности увеличение поставок оружия и финансовой помощи, привлечение России к международной ответственности за ее преступления и активизация отношений со странами Глобального Юга", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Кулеба проведёт ряд двухсторонних встреч с министрами иностранных дел стран Африки, Ближнего Востока, Карибского бассейна, Латинской Америки и Европы.
Напомним, Генассамблея ООН разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому прислать записанное видеообращение. Хоть против этого накануне выступила Россия.
Ранее в Генассамблее ООН главе МИД РФ Сергею Лаврову и членам делегации РФ выдали американские визы.
Также "Страна" писала, что Мексика предложит на Генассамблее ООН план немедленного перемирия между Украиной и РФ минимум на пять лет.