Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отправится в США для участия в дебатах на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 19-23 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Президент Украины определил три основных приоритета работы украинской делегации на Генассамблее ООН: укрепление международной коалиции в поддержку Украины, в частности увеличение поставок оружия и финансовой помощи, привлечение России к международной ответственности за ее преступления и активизация отношений со странами Глобального Юга", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Кулеба проведёт ряд двухсторонних встреч с министрами иностранных дел стран Африки, Ближнего Востока, Карибского бассейна, Латинской Америки и Европы.

Напомним, Генассамблея ООН разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому прислать записанное видеообращение. Хоть против этого накануне выступила Россия.

Ранее в Генассамблее ООН главе МИД РФ Сергею Лаврову и членам делегации РФ выдали американские визы.

Также "Страна" писала, что Мексика предложит на Генассамблее ООН план немедленного перемирия между Украиной и РФ минимум на пять лет.