Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с моментом прилёта по промышленной зоне Южноукраинской АЭС.

Видео опубликовано в телеграм-канале президента.

Отметим, по данным "Энергоатома", россияне обстреляли АЭС после полуночи, ракета упала в 300 метрах от реактора. Произошел мощный взрыв, ударной волной повреждено здание станции, разбито более 100 окон. Сейчас все три энергоблока Южноукраинской АЭС работают в штатном режиме.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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