Президента Украины хотят наделить единоличным правом создавать военные администрации в населенных пунктах без представления областных администраций и военного командования.

Соответствующие изменения к законодательству зарегистрировала группа депутатов от "Слуги народа" (главный автор Виталий Безгин) в законопроекте об усовершенствовании полномочий органов местного самоуправления.

В законопроекте №8056 говорится, что решения о создании военных администраций будет принимать президент как единолично, так и по представлению обладминистрации и (или) Генштаба ВСУ.

При этом военные администрации будут временно исполнять полномочия соответствующих сельских, поселковых, городских, районных советов в случае принятия решения Верховной Радой по обращению президента. Важная ремарка создание такой военной администрации Верховной Радой сможет произойти в случае "принятия (соответствующими местными органами власти) решений с нарушением Конституции или законов Украины". Руководителей военной администрации в регионе президент будет назначать (и увольнять) по предложению соответствующей ОГА.

Напомним, что ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагается разрешить СБУ проводить контрразведывательные действия без решения суда.