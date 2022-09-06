В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7726, которым предлагается освободить от мобилизации воспитателей детсадов и спортивных тренеров.

Документ зарегистрировали нардепы от "Слуги народа" Георгий Мазурашу и Анатолий Драбовский.

Они предлагают, чтобы призыву на военную службу во время мобилизации не подлежали мужчины, работающие педагогическими работниками дошкольных учебных заведений или тренерами учреждений физической культуры и спорта государственной или коммунальной формы собственности.

Напомним, что в июле Рада проголосовала за отсрочку от призыва для педагогов и ученых.

Также недавно Кабмин внес в Раду проект закона о бронировании в военное время.

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