Государственный бюджет Украины текущего года с начала войны предлагают переписать в седьмой раз.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк.

В этот раз Минфин просит увеличить расходы на два миллиарда гривен по бюджетной программе "Резервный фонд".

"Эти деньги планируют взять за счет увеличения государственных внутренних заимствований, где в том числе печать НБУ", - пишет он.

Изменения объясняются необходимостью пополнения резервного фонда вследствие принятия в июле-августе решений Правительства о выделении средств из этого фонда для обеспечения первоочередных работ по ликвидации последствий боевых действий и восстановления инфраструктуры населенных пунктов в условиях военного положения.

"Соответственно предельный дефицит Бюджета в этом году станет 1,11 трлн грн, а предельный госдолг до 3.647 трлн гривен. Соответствующая правка будет предложена в готовящийся на второе чтение законопроект №7669", - сообщил нардеп.

Ранее сообщалось, что международные резервы Украины впервые выросли с начала вторжения РФ.

Также мы рассказывали, что написано в проекте бюджета-2023, который уже подали в Раду.