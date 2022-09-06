По итогам минувшего месяца международные резервы Украины впервые с начала полномасштабного вторжения России выросли. За месяц они увеличились на 13,6% и на 1 сентября составляли 25,436 млрд долларов.

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

По итогу 2021-го в ЗВР было $30,9 млрд. В этом году валютный запас страны менялся так:

$29,3 млрд — январь;

$27,5 млрд — февраль;

$28,1 млрд — март;

$26,9 млрд — апрель;

$25,1 млрд — май;

$22,8 млрд — июнь;

$22,4 млрд — июль;

$25,4 млрд — август.

Увеличение валютного запаса в августе происходило исключено за счет внешней помощи/займам. На самом деле Украине дали даже больше вышеупомянутых $3 млрд - общие валютные поступления на счета правительства в Нацбанке в августе составили $4,8 млрд:

3 030,9 млн долларов поступило от США (через механизм Всемирного банка);

1 015,6 млн долларов от Евросоюза;

349,3 млн долларов - от Канады;

205,6 млн долларов - от Италии;

99,6 млн долларов - от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ);

87,4 млн долларов от других кредиторов.

Вместе с тем, НБУ пришлось продать немало валюты на межбанке, чтобы поддержать гривну ($1,3 млрд отрицательное сальдо операций), а Кабмину заплатить по госдолгу $393 млн, в том числе $221,1 млн Международному валютному фонду.

Ранее мы писали, что НБУ усиленно печатает гривню и выкупает ею ОВГЗ для покрытия дефицита госбюджета.

Также сообщалось, что НБУ разрешил банкам продавать украинцам больше валюты.