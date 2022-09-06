Международные резервы Украины впервые выросли с начала вторжения РФ
По итогам минувшего месяца международные резервы Украины впервые с начала полномасштабного вторжения России выросли. За месяц они увеличились на 13,6% и на 1 сентября составляли 25,436 млрд долларов.
Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ).
По итогу 2021-го в ЗВР было $30,9 млрд. В этом году валютный запас страны менялся так:
- $29,3 млрд — январь;
- $27,5 млрд — февраль;
- $28,1 млрд — март;
- $26,9 млрд — апрель;
- $25,1 млрд — май;
- $22,8 млрд — июнь;
- $22,4 млрд — июль;
- $25,4 млрд — август.
Увеличение валютного запаса в августе происходило исключено за счет внешней помощи/займам. На самом деле Украине дали даже больше вышеупомянутых $3 млрд - общие валютные поступления на счета правительства в Нацбанке в августе составили $4,8 млрд:
- 3 030,9 млн долларов поступило от США (через механизм Всемирного банка);
- 1 015,6 млн долларов от Евросоюза;
- 349,3 млн долларов - от Канады;
- 205,6 млн долларов - от Италии;
- 99,6 млн долларов - от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ);
- 87,4 млн долларов от других кредиторов.
Вместе с тем, НБУ пришлось продать немало валюты на межбанке, чтобы поддержать гривну ($1,3 млрд отрицательное сальдо операций), а Кабмину заплатить по госдолгу $393 млн, в том числе $221,1 млн Международному валютному фонду.
Ранее мы писали, что НБУ усиленно печатает гривню и выкупает ею ОВГЗ для покрытия дефицита госбюджета.
Также сообщалось, что НБУ разрешил банкам продавать украинцам больше валюты.