Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует, что инфляция в Украине до конца года ускорится с 22,2% до 30%, а рост цен за год составит в среднем 20%.

Такой вывод аналитики делают из ряда факторов: намерения покрыть дефицит бюджета за счет НБУ, существующих сбоев в цепочке поставок, слабого влияния денежно-кредитной политики и обесценивания гривны.

При этом международные резервы Украины сократились на 5,7 млрд долларов - до 22,4 млрд.

Агентство прогнозирует, что ВВП Украины в этом году упадет на 33%, а уже в следующем 2023 году вернется к небольшому росту - на 4%.

Также аналитики отмечают, что из страны выехало порядка 6 млн человек (с учетом вернувшихся), ущерб инфраструктуре превышает 100 млрд долларов США (то есть 75% ВВП), а правительство прогнозирует потребности в 10-летней реконструкции в размере 750 млрд долларов.

Напомним, что также агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Украины до уровня "вероятный дефолт".

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