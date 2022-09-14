Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект госбюджета-2023 под номером 8000.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.

Напомним, во вторник, 13 сентября, Кабинет Министров Украины одобрил проект госбюджета на 2023 год. Мы публиковали цифры из проекта госбюджета-2023, утвержденного правительством.

В проекте госбюджета на 2023 год, принятого Кабинетом Министров, на сектор безопасности и обороны предусмотрены $29,8 миллиардов - это 50% бюджета. Кроме того, расходы превышают доходы в два раза: доходы составляют около $34,6 миллиардов, расходы - $69,9 миллиардов.

Кроме того, "Страна" писала о новых подробностях бюджета-2023.

Тем временем война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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