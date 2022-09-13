В проекте госбюджета на 2023 год, принятого Кабинетом Министров, на сектор безопасности и обороны предусмотрены $29,8 миллиардов - это 50% бюджета.

Кроме того, расходы превышают доходы в два раза: доходы составляют около $34,6 миллиардов, расходы - $69,9 миллиардов.

Ранее "Страна" приводила главные цифры проекта госбюджета на 2023 год, который принял Кабмин.

Между тем война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины